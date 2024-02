Vias do Ceará registram engarrafamento na véspera de Carnaval

Por volta das 18 horas a obstrução já era percebida em trechos da avenida Raul Barbosa e da avenida do Aeroporto

Vias do Ceará registram engarrafamento na noite desta sexta-feira, 9. Na véspera da abertura oficial do Carnaval, veículos se aglomeram em trechos que fazem ligação com regiões litorâneas e turísticas.

Conforme relatos de populares ao O POVO, por volta das 18 horas a obstrução já era percebida em extensões da avenida Raul Barbosa e da av. do Aeroporto, em Fortaleza.

Já no sentido Litoral Leste/Aquiraz, carros, motos e caminhões formavam uma fila também no ínicio da noite, deixando o trânsito "quase parado".