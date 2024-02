5 cuidados com os carros durante o verão

Veja recomendações simples que ajudam a proteger a pintura, os pneus e outros itens do seu veículo no calor

Com o verão cada vez mais intenso, os dias de altas temperaturas e o sol muito forte são comuns. Estes fatores podem prejudicar e até danificar o seu carro. Pensando nisso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas da América Latina – com foco também no segmento automotivo, lista algumas dicas valiosas para o cuidado com os veículos durante o período. Confira!

1. Ar-condicionado

Um dos itens mais utilizados no calor é o ar-condicionado. Durante a manutenção, deve-se checar se o equipamento está gelando corretamente. Para isso, é necessário verificar se há vazamentos e como está o funcionamento do compressor, além das condições das mangueiras e do filtro de ar. É recomendável também a realização de uma higienização do sistema de climatização do veículo, já que a tendência é usar o equipamento com maior frequência.

2. Arrefecimento

Outra dica relevante durante o período, é o sistema de arrefecimento responsável por manter a temperatura ideal do veículo. Levando em conta que o carro vai trabalhar mais nos dias quentes, é preciso se certificar que o radiador e o sistema de arrefecimento estejam limpos e sem obstruções, evitando o superaquecimento do motor.