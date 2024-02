Crescimento do volume de serviços no Ceará superou média do Brasil em 2023

Com avanço de 3,6% no acumulado de 2023, o setor de serviços no Ceará superou o indicador referente à média nacional, cuja alta foi de 2,3% entre os meses de janeiro a dezembro do ano passado.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 9, pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Estado, no entanto, registrou o segundo menor crescimento do Nordeste no período, ficando na frente, apenas, de Pernambuco (2,9%).