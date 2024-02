Banco do Brasil passa a permitir investimento em Tesouro Direto pelo WhatsApp

O Banco do Brasil começou a permitir nesta sexta-feira, 9, que os clientes façam compras de títulos do Tesouro Nacional através do assistente virtual do banco no WhatsApp. Podem ser feitas aplicações em todos os títulos, o que inclui modalidades mais recentes, como o Educa+ e o Renda+. Outros investimentos devem chegar ao WhatsApp do banco em breve.

O BB afirma que é a primeira instituição financeira do mundo a permitir aplicações em títulos do governo local através do aplicativo de mensagens. O WhatsApp do banco também tirará dúvidas dos clientes sobre o Tesouro Direto, como as relativas a tributação, imposto de renda e pagamento de juros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em breve, o BB afirma que devem ser integrados ao WhatsApp do banco os serviços de resgate, agendamento, reinvestimentos e extrato.