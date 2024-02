Volume de passageiros da Latam no Brasil cresce 4,9% no início de 2024

A Latam registrou a marca de 2,98 milhões de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil em janeiro deste ano. O volume é 4,9% superior ao registrado no primeiro mês de 2023, quando a companhia alcançou um volume de 2,84 milhões de passageiros.

No mês, a Latam registrou no Brasil um crescimento de 1,8% na sua demanda doméstica de passageiros medida em RPK e ampliou em 0,2% a sua oferta doméstica de assentos medida em ASK na comparação com o mesmo período de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O RPK de todo o grupo teve crescimento de 20,2% em relação ao mesmo mês de 2023. No mesmo período, a companhia promoveu aumento de 13,9% no ASK. Já na operação cargueira, a empresa ampliou em 11,1% a sua capacidade (ATK) em relação a janeiro de 2023.