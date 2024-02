Vendas no varejo tiveram queda anual de 1,7% em janeiro, mostra índice da Stone

As vendas no varejo recuaram 1,7% em janeiro de 2024, na comparação com o mesmo mês de 2023, depois de registrarem crescimento anual de 2,6% em dezembro do ano passado (dado revisado). Os números são da 13ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, elaborado com base nas movimentações com cartões, vouchers e Pix dentro do grupo StoneCo.

Entre os grupos, o segmento composto por hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo liderou as perdas do primeiro mês do ano, com baixa anual de 4,8%; depois, vieram móveis e eletrodomésticos (-4,0%); tecidos, vestuário e calçados (-3,7%); e material de construção (-2,5%). Apenas livros, jornais, revistas e papelaria (+3,5%) e artigos farmacêuticos (+1%) registraram alta.