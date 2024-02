Concurso Unificado: mais de 57 mil cearenses já se inscreveram

Ao todo, já são um milhão e meio de pessoas inscritas no modelo de seleção, organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Até o momento, 57.600 pessoas já se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para realizar provas no Ceará.

Para se inscrever, o indivíduo deve acessar sua conta na plataforma Gov.br, preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital até o dia 9 de fevereiro . Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma (ouro, prata ou bronze).

As inscrições para o CPNU, popularmente conhecido como "Enem dos Concursos" já estão abertas. Ao todo, serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos.

"A inscrição final depende do pagamento das inscrições, então faço esse alerta ao pessoal que já se inscreveu e não pagou", orientou.

A titular do MGI fez um alerta direcionado aos candidatos que já realizaram a inscrição, mas receberam a negativa do pedido de isenção (ou ainda não fizeram o pagamento da taxa).

Dessa forma, ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, que será baseada na nota alcançada. As alterações podem ser feitas até o fim da inscrição.

É importante lembrar que o CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única.

Além disso, no momento da inscrição, o candidato deve escolher a carreira desejada, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Segundo o governo, a expectativa é que 3,5 milhões de candidatos se inscrevam no certame, fora a força de trabalho estimada em 350 mil pessoas.

A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação.

Os interessados em participar do CPNU terão, ainda, que pagar a taxa de inscrição de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para as de nível superior.

Quem será a banca organizadora da prova do Enem dos Concursos?

O processo será organizado por meio de parceria com a Fundação Cesgranrio e 94,6% da população vai ficar até 100 quilômetros de distância dos locais de prova.

Quando será divulgado o resultado da prova do CNU?

Já a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho.

Qual a data da convocação para a posse do concurso?

Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

Haverá cotas no Enem dos Concursos?

Outro ponto é que haverá reserva de percentuais para cotas específicas no CPNU: 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros, além de 30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.

Concurso Nacional Unificado: entenda como serão as provas

O governo diz que se inspirou no Enem para fazer o modelo de provas do concurso unificado. Elas serão aplicadas no dia 5 de maio em dois turnos:

Matutino

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco



Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação



Vespertino

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).



Nível médio: provas objetivas (40 questões).



As avaliações são de caráter classificatório e eliminatório.

Quais os cargos para o concurso unificado?



O Concurso Nacional Unificado será distribuído por blocos. São eles:

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias - 727 vagas

Bloco 2 - Tecnologia, Dados, e Informação - 597 vagas

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas - 530 vagas

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor - 971 vagas

Bloco 5- Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - 1.016 vagas

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação - 359 vagas

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública - 1.748 vagas

Bloco 8 - Nível Intermediário - 692 vagas



Concurso Nacional Unificado: veja calendário completo

Publicação do Edital: 10/1/2024

10/1/2024 Inscrições: 19/1 a 9/2/2024

19/1 a 9/2/2024 Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/2/2024

29/2/2024 Divulgação dos Cartões de Confirmação: 29/4/2024



29/4/2024 Aplicação das Provas: 5/5/2024



5/5/2024 Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 3/6/2024

3/6/2024 Divulgação Final dos Resultados: 30/7/2024



30/7/2024 Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 5/8/2024

CONFIRA AQUI os editais completos.

Concurso Nacional Unificado: saiba dicas

Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Ceará

Caucaia



Crateús

Fortaleza



Iguatu



Juazeiro do Norte



Maracanaú



Quixadá



Sobral

Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Acre

Cruzeiro do Sul

Rio Branco

Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Amazonas

Coari



Itacoatiara



Lábrea



Manaus



Manicoré



Parintins



São Gabriel da Cachoeira



Tabatinga



Tefé



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Amapá

Laranjal do Jari

Macapá

Oiapoque

Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Pará

Altamira



Ananindeua



Belém



Bragança

Breves

Cametá



Itaituba

Marabá

Monte Alegre



Oriximiná



Paragominas



Parauapebas

Redenção



Santana do Araguaia



Santarém



São Felix do Xingu



Tucuruí



Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Rondônia

Ariquemes

Ji-Paraná

Porto Velho

Vilhena

Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Roraima

Boa Vista

Rorainópolis

Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Tocantins

Araguaína

Gurupi

Palmas



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Distrito Federal

Brasília

Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Goiás

Aparecida de Goiânia

Catalão

Goianésia;

Goiânia;

Iporá;

Itumbiara

Mineiros;

Porangatu

Rio Verde



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Mato Grosso do Sul

Campo Grande

Corumbá

Dourados

Três Lagoas



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Mato Grosso

Alta Floresta

Barra do Garças

Cáceres

Cuiabá

Rondonópolis

Sinop

Tangara da Serra

Várzea Grande

Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Alagoas

Arapiraca

Maceió



Concurso Público Unificado: veja locais de prova na Bahia

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Brumado

Camaçari

Eunápolis

Feira de Santana

Guanambi

Ilhéus

Irecê

Itaberaba

Jacobina

Jequié

Lauro de Freitas

Paulo Afonso

Ribeira do Pombal

Salvador

Teixeira de Freitas

Vitoria da Conquista

Concurso Público Unificado: veja locais de prova na Paraíba

Campina Grande

João Pessoa

Patos

Sousa



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Maranhão

Bacabal

Balsas

Caxias

Chapadinha

Imperatriz

Pinheiro

Presidente Dutra

Santa Inês

São Luís



Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Pernambuco

Caruaru

Garanhuns

Jaboatão dos Guararapes

Olinda

Petrolina

Recife

Serra Talhada



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Piauí

Bom Jesus

Corrente

Floriano

Parnaíba

Picos

São Raimundo Nonato

Teresina



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Rio Grande do Norte

Caicó

Mossoró

Natal

Parnamirim



Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Sergipe

Aracaju

Itabaiana

Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Paraná

Cascavel

Curitiba

Guarapuava

Londrina

Maringá

Paranaguá

Ponta Grossa

São José dos Pinhais

Umuarama



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Rio Grande do Sul

Bagé

Caxias do Sul

Farroupilha

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santo Ângelo

Uruguaiana



Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Santa Catarina

Blumenau

Caçador

Chapecó

Criciúma

Florianópolis

Joinville

Lages

São José



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim

Colatina

São Mateus

Serra

Vila Velha

Vitória

Concurso Público Unificado: veja locais de prova em Minas Gerais

Almenara

Araçuaí

Araxá

Belo Horizonte

Betim

Contagem

Curvelo

Diamantina

Divinópolis

Governador Valadares

Ipatinga

Ituiutaba

Janaúba

Januária

Juiz De Fora

Lavras

Montes Claros

Muriaé

Paracatu

Passos

Patos De Minas

Pirapora

Itajubá

Teófilo Otoni

Uberaba

Uberlândia



Concurso Público Unificado: veja locais de prova no Rio de Janeiro

Belford Roxo

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Duque de Caxias

Niterói

Nova Iguaçu

Petrópolis

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São Joao de Meriti

Volta Redonda

Concurso Público Unificado: veja locais de prova em São Paulo

Araçatuba

Bauru

Caçapava

Campinas

Guarulhos

Hortolândia

Itapeva

Jacareí

Marilia

Mauá

Mogi das Cruzes

Osasco

Paulínia

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santo André

Santos

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

Sorocaba

Taboão da Serra

Valinhos

Vinhedo

