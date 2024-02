Cursos profissionalizantes: Ceará tem mais de 1.800 vagas abertas

Todas as formações são gratuitas e fornecem certificado de conclusão aos estudantes aprovados. As aulas começam a partir de 19 de fevereiro.

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) do Ceará anunciou nessa segunda-feira, 5, a abertura de mais de 1.800 vagas em cursos profissionalizantes. As formações, organizadas pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), ocorrem em duas modalidades: há capacitações online e outras que ocorrem presencialmente , em 21 municípios do Estado — a lista completa está ao fim deste texto.

Cursos do Centec/CVT: informações rápidas

Requisitos: ser maior de 16 anos; cada curso tem exigências próprias de escolaridade

Local das aulas: unidades da Rede CVT no interior do Estado; instituições parceiras em Fortaleza; on-line

Inscrições: nos CVTs para cursos presenciais, pelo site Centec Academy para formações online

Aulas: cursos têm durações variando de 20 a 160 horas, acontecendo em dias e horários específicos; aulas começam em 19 de fevereiro

Quem pode se inscrever nos cursos profissionalizantes do Centec/CVT?

A única exigência comum a todas as formações é a idade: para se inscrever, é necessário ter 16 anos ou mais. No entanto, cada capacitação tem requisitos mínimos de escolaridade, que variam dependendo do curso.

Onde são as aulas dos cursos profissionalizantes Centec/CVT?

No caso das capacitações presenciais, no interior do Estado elas ocorrem nos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs). Em Fortaleza, os cursos são em instituições parceiras do Centec distribuídas pela Cidade. As formações online têm aulas disponibilizadas na plataforma Centec Academy, que pode ser acessada clicando aqui.