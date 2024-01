Marinha abre inscrições para concurso com 1680 vagas; veja como fazer

Todas as oportunidades são para Aprendiz-Fuzileiro Naval, com uma bolsa-auxílio de R$ 1.303,90 ao longo do curso

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) abriu nesta sexta-feira, 5, as inscrições para o concurso da Marinha do Brasil, com 1.680 vagas imediatas, para o curso de formação de soldados fuzileiros navais. São duas turmas para o ano de 2025.

Todas as oportunidades são para Aprendiz-Fuzileiro Naval, com uma bolsa-auxílio de R$ 1.303,90 ao longo do curso. Após aprovação, os soldados passarão a receber R$ 2.294,50.

Os interessados precisam acessar o site do Corpo de Fuzileiros Navais até o dia 16 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40, porém, os inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção até o dia 19 de janeiro.