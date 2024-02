Concurso Nacional Unificado: veja o resultado do pedido de isenção

Concurso nacional unificado Crédito: Samuel Setubal

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já podem acessar o resultado final, após a análise recursal. Para conferir o resultado, é necessário acessar o site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio, e fazer o login com a conta Gov.br. Têm direito à isenção as pessoas que estão no CadÚnico, fazem ou fizeram ensino superior pelo ProUni ou Fies, e doadores de medula óssea. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao programa A Voz do Brasil desta segunda-feira, 6, a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Cida Chagas, destacou o volume de pedidos realizados.

Play

Para se inscrever, o indivíduo deve acessar sua conta na plataforma Gov.br, preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital até o dia 9 de fevereiro. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma (ouro, prata ou bronze). Além disso, no momento da inscrição, o candidato deve escolher a carreira desejada, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si. É importante lembrar que o CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única.

Dessa forma, ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, que será baseada na nota alcançada. As alterações podem ser feitas até o fim da inscrição. Os interessados em participar do CPNU terão, ainda, que pagar a taxa de inscrição de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para as de nível superior. A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação.