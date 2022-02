Valores a Receber: como ter login prata ou ouro na plataforma Gov.br

O Banco Central (BC) volta a liberar a partir de amanhã (14/02) a verificação de dinheiro esquecido por brasileiros nos bancos no site Valores a Receber. A estimativa é que existam R$ 4 bilhões a ser devolvidos a cerca de 28 milhões de pessoas, mas, para movimentar o dinheiro, é necessário cadastro na plataforma Gov.br, feito pelo site Acesso ou pelo aplicativo gov.br.

Após grande volume de acessos nas últimas semanas, o site foi reestabelecido pelo BC em um canal exclusivo: através do site Valores a Receber, o sistema financeiro disponibilizará o serviço de consulta dos valores, além de informativos sobre os procedimentos de transferência do dinheiro. Mas o cidadão precisará de um login Gov.br em nível prata ou ouro para acessar o sistema.

Veja abaixo como conseguir o seu login:

A conta é um meio de acesso digital do brasileiro aos serviços públicos: é através desta identificação que o usuário acessa serviços como o comprovante de vacinação da Covid-19, carteira de trabalho digital, eSocial e o INSS.

O usuário cadastrado no Gov.br tem níveis de logins que variam de acordo com o nível de segurança da conta. A conta Gov.br tem três níveis de segurança e acesso: bronze, prata e ouro.

O nível bronze, por exemplo, costuma dar acesso parcial a alguns serviços digitais, com nível de segurança considerado básico. Para aumentar o nível, basta seguir as instruções no aplicativo ou no site Acesso.

Valores a Receber: como fazer a conta Gov.br

Acesse o site Acesso ou o aplicativo gov.br (Android ou iOS)

Siga os passos solicitados para realizar o cadastro

Valores a Receber: como obter o nível ouro no Gov.br?

Realize a validação do cadastro com o reconhecimento facial nas bases da Justiça Eleitoral; ação é feita pelo aplicativo

Valide o login com o certificado digital compatível com o Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil)

Valores a Receber: como obter o nível prata no Gov.br?

Realize o reconhecimento facial com foto identificada através da CNH ou com login em banco credenciado;

O Valores a Receber permite que o usuário consulte se tem dinheiro esquecido ou inesperado em algum banco, consórcio ou instituição financeira; caso tenha, é através deste site que o valor é resgatado. Site volta nesta segunda-feira (14/02). Até então, podem ser consultados valores referentes a:

contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível;

tarifas cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;

parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;

cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;

e recursos não procurados de grupos de consórcios encerrados.

Valores a Receber: passo a passo para acesso

Use o CPF ou CNPJ para consultar se você tem valores a receber;

Caso sim, guarde a data informada pelo sistema;

Acesse ou crie seu login na plataforma Gov.br - é possível fazer o cadastro gratuito pelo site, pelo aplicativo Google Play ou App Store; atenção: é necessário ter um cadastro na plataforma em nível prata ou ouro para solicitar os recursos.

Na data informada pelo sistema, acesse novamente o site Valores a Receber e use o login da plataforma Gov.br para acessar o sistema;

Veja o valor disponível e solicite a transferência do valor.



Valores a Receber: e se eu perder a data de acesso?

Caso o usuário perca sua primeira data de resgate, será necessário acessar novamente o site do BC em outro dia e o sistema vai informar uma nova data para consulta e saque. Nesse período de tempo, os recursos continuam guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando a devolução.

