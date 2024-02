Ceará está com mais de 2,6 mil vagas abertas; saiba como consultar

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está com 2.604 vagas de emprego abertas nas unidades de atendimento IDT/Sine em todo o Ceará. Destas, 227 são destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

A lista compreende diversos setores e ocupações, por exemplo, teleoperador, segurança de eventos, pedreiro, auxiliar de limpeza, cozinheiro, consultor de vendas, entre outras. Veja lista completa mais abaixo.

Vale ressaltar que a relação completa está disponível para consulta no portal da instituição. Lá, os interessados nas seleções podem agendar atendimento.