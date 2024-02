Comitê Gestor da Internet é contrário à usina de dessalinização de Fortaleza

Composto por representantes de diversos agentes relacionados à internet no Brasil, órgão defende argumento das operadoras de telecomunicações contra a Dessal do Ceará

O bairro de Fortaleza é conhecido no setor de telecomunicações como maior ponto de conexão de cabos submarinos de fibra óptica da América do Sul e responsável pela conexão do Brasil com as informações armazenadas em data centers internacionais.

De posse de licença prévia ambiental estadual e de parecer da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no Ceará, a usina de dessalinização da Praia do Futuro, a Dessal do Ceará, é alvo de novas críticas .

Na nota, o CGI diz querer "alertar as autoridades locais do Estado do Ceará que planejam o projeto da usina de dessalinização na Praia do Futuro, para que, por sensibilidade e pelo princípio de precaução, promovam novos estudos com as garantias necessárias para eliminar as possibilidades de riscos à infraestrutura crítica instalada de telecomunicação e Internet".

Em seguida, como já fizeram entidades representativas das operadoras de telecom, sugerem "até considerar a hipótese de instalação da Usina em outro local".

O projeto da usina

Com investimento de R$ 3 bilhões ao longo de 30 anos, a Dessal do Ceará é uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e o consórcio Águas de Fortaleza, capitaneado pelo Grupo Marquise.

A planta possui capacidade de 1 metro cúbico por segundo (m³/s), aumentará em 12% a oferta de água, beneficiará cerca de 720 mil pessoas da Capital e tem previsão de início das obras em março de 2024.