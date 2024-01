Carnaval 2024 deve movimentar R$ 9 milhões no Ceará, diz CNC

Já nas atividades turísticas, o crescimento é de 3% no mês carnavalesco cearense .

O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O Carnaval de 2024 deve movimentar R$ 9 milhões na economia do Ceará . Dos 12 estados pesquisados, o saldo cearense é o 11º no ranking.

“A profissionalização da atividade do turismo nos últimos anos, além da maior demanda por esses serviços, justifica o surgimento de destinos menos tradicionais como protagonistas para os turistas que buscam aproveitar esse período não somente para as grandes festas de carnaval”.

Em segundo lugar, dos 12 estados pesquisados, o Paraná deve contar com saldo positivo de 14,4%. Já no Rio Grande do Sul, o aumento deve ser de 12,2%.

Minas Gerais é o estado que apresenta o maior crescimento nas atividades turísticas no período, com 20,2%.

No Carnaval deste ano, a data deve movimentar R$ 9 bilhões, valor 10% mais alto no comparativo de 2023.

Conforme as projeções da CNC para 2024, São Paulo deve ser o estado de maior faturamento no Carnaval , com uma receita de R$ 16,3 bilhões.

Em contrapartida, o Ceará é um dos estados que terá o menor crescimento, com uma projeção de 3%, segundo o estudo.

Já nas menores projeções de faturamento, o Distrito Federal aparece com R$ 1,2 bilhões e o Ceará com R$ 9 milhões. Em último lugar, o Espírito Santo projeta um ganho de R$ 6 milhões.

No Rio de Janeiro, a expectativa para o lucro é de R$ 5,3 bilhões, seguido por Minas Gerais, com R$ 5,2 bilhões.

“O faturamento das atividades turísticas no mês do carnaval reflete a dinâmica econômica geral de cada Estado e, quanto maiores o fluxo turístico, a população residente e a renda média, mais alta a projeção”, pontua Felipe Tavares.

Veja o faturamento dos 12 estados pesquisados no Carnaval



São Paulo: R$ 16,3 bilhões;



Rio de Janeiro: R$ 5,3 bilhões;



Minas Gerais: R$ 5,2 bilhões;

Bahia: R$ 2,7 bilhões;



Rio Grande do Sul: R$ 2,7 bilhões;



Paraná: R$ 2,5 bilhões;



Santa Catarina: R$ 2,3 bilhões;



Pernambuco: R$ 1,3 bilhões;



Goiás: R$ 1,2 bilhões;



Distrito Federal: R$ 1,2 bilhões;



Ceará: R$ 9 milhões;



Espírito Santo: R$ 6 milhões.



Carnaval 2024: empregos temporários

Além do impulsionamento do turismo, outra área que apresentará um crescimento é a contratação de diversas áreas econômicas.

No setor de serviços, em que estão incluídas as atividades de turismo, a CNC estima 66.699 postos temporários em 2024, com 3,1% de efetivação.

A perspectiva de crescimento da efetivação é de mais de 137% em relação a 2023, com 2.057 funcionários temporários sendo efetivados em 2024, contra uma variação negativa de 1.507 em 2023, segundo a CNC com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Devem ser gerados 70.697 mil postos de trabalho no mês do Carnaval deste ano, considerando todas as atividades.

Há expectativa também de que 4.386 funcionários temporários sejam efetivados, o que representa um percentual de absorção de 6,2%, contra 1.519 em 2023.

O Carnaval vai manter o ritmo de ser uma atividade importante para o turismo brasileiro e uma forma de impulsionar a contratação para atender a demanda, projeta Alexandre Sampaio, diretor da CNC que coordena o Conselho Empresarial de Turismo e Hospedagem (Cetur).

Sampaio também acredita que o Carnaval vai cumprir o padrão de ocupação de vários segmentos de hospedagem, como alimentação fora de casa, processos e serviços de catering para atendimento de grupos nas avenidas e no carnaval de rua.



Carnaval 2024: turista gastará mais



O turista deve gastar mais neste Carnaval. Os gastos dos brasileiros no exterior em 2023 cresceram 44% em relação a 2022, alcançando US$ 1,1 bilhão (R$ 5,44 bilhões).

Já para os turistas estrangeiros no Brasil, os gastos em 2023 foram 44% maiores do que em 2022.

A tendência de alta em 2022 e 2023 deve se manter em 2024, afirma o economista-chefe da CNC.

Felipe Tavares também aponta que a previsão é de que as despesas dos turistas brasileiros no exterior cresçam 19%, alcançando U$ 1,3 bilhão (R$ 6,43 bilhões).

Já os turistas estrangeiros no Brasil devem gastar 19,4% a mais, o que representará cerca de US$ 971 bilhões (R$ 4,8 trilhões).



Carnaval 2024: pesquisa aponta que 58% brasileiros devem gastar até R$ 1 mil



A pesquisa realizada pela TIM Ads mostra que 58% dos entrevistados devem gastar até R$ 1 mil durante o Carnaval. 73% destes são jovens com idade até 34 anos.

O levantamento foi realizado com 127 mil pessoas, do público pré-pago da operadora, entre os dias 8 e 14 de janeiro.

A pesquisa também aponta que 55% dos entrevistados acreditam que o período é importante ou muito importante para a economia do país.

Já 30% dos participantes disseram que pretendem viajar durante a data, seja para o exterior ou pelo Brasil.



