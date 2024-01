Pré-Carnaval de Fortaleza: blocos agitam último fim de semana de janeiro

José Alberto da Costa, 71 anos, marcou presença na Praça neste sábado, 27, e garante que domingo, 28, não vai perder a festa no Polo Raimundo do Queijo. Vestido como 'Zé Cornim', celebrou o espírito carnavalesco com entusiasmo.

Tarcisio levou o gosto pelo Carnaval e o amor ao Concentra para outras duas gerações da família. A filha Thais Dantas, de 37 anos, entrou no bloco há cinco anos e, hoje, seu filho Guilherme Dantas, de 19 anos, entra no segundo ano de apresentações do Concentra na Praça do Ferreira.

Um dos mais antigos membros do Concentra Mais Sai é o saxofonista Tarcisio Lima, de 62 anos. Ele está no bloco há mais de 20 anos, desde quando as apresentações aconteciam no bairro Cidade 2000.

Ana Cristina, 51 anos, integrante do "Bloco da Amizade", criado por ela, o marido e alguns amigos, desde 2017 marca presença na Praça do Ferreira. A origem do bloco, que arrasta em torno de 15 a 20 pessoas, remonta ao desejo de participar ativamente do carnaval.

Ela relata que a animação toma conta da comunidade nessa época do ano. "Quando tá perto de começar o pré Carnaval, aí já começam a ligar 'e aí, não vai fazer as camisas não?'", revela.

Já o o "Bloco dos Com Dore's", foi criado este ano pelo Wagner Matos, 41 anos. O nome foi escolhido porque cada membro do grupo de amigos, mesmo sentindo dor, não deixa de curtir o carnaval. Morador do bairro Pirambu, ele escolhe sempre a Praça do Ferreira "por conta da tranquilidade" e diz se sentir seguro em razão do "ambiente familiar".

Polo Benfica

Em relação à programação musical do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, o público que chegava ao polo Benfica neste sábado, 27, afirmava estar satisfeito. No local, a programação inclui as atrações Farra na Jangada, DJ Cleyton Almeida, Diana Franco e Banda, Banda Feed Semana e bloco Mambembe.

Pedro Lucas Sales conta que considera os bloquinhos deste ano “tranquilos”. “A programação está boa, está eclética, todo mundo escuta. E este ano a gente está mais tranquilo em relação à segurança.”

Bruno Nazar, que foi com os amigos para o Benfica, destaca que a energia das pessoas estão “elevadas” e que percebe o público mais animado este fi, de semana em relação aos primeiros de Pré-Carnaval.

“Tá legal porque tá tocando música de Carnaval, eles estão entregando o que as pessoas querem. Eu confesso que não gosto muito, mas as pessoas gostam, e é isso que importa”, opina Pedro Hugo Tributino.

A frequentadora Samara Babadeira chamou atenção com a fantasia batizada de "cachorro viado". Apesar da satisfação com a segurança, ela expressou a falta de shows das bandas "Os Transacionais" e "Os Alfazemas" no Ciclo Carnavalesco, ressaltando a importância da diversidade musical nos eventos.

Com informações das repórteres Thays Maria Salles e Raquel Aquino