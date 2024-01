Carnaval no Ceará terá 223 viagens extras de ônibus e voos Azul, Latam e Gol

Período de Carnaval movimenta viagens no Ceará Crédito: Samuel Setubal

As empresas de transporte de passageiros já preparam as vendas de passagens para o período de Carnaval. No Ceará, são 223 viagens extras de ônibus, além de pelo menos 10 operações a mais da Gol, 10 da Azul e quatro da Latam. (Veja mais abaixo a lista de destinos mais procurados no Estado e fora dele) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Viagens de ônibus no Ceará no Carnaval Somente em relação às viagens terrestres, a Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários de Fortaleza, espera embarque de 53 mil passageiros entre os dias 8 e 14 de fevereiro em destinos intermunicipais e interestaduais.

O número representa alta de 11% ante o fluxo em dias normais. Já na análise frente ao ano passado, a empresa divulga expectativa de crescimento de 16% no número de pessoas que irão viajar para alguma cidade do Ceará e de outros estados. Newton Fialho, gerente da Socicam, detalha que o dia com maior fluxo de passageiros deverá ser a sexta-feira, 9 de fevereiro, com aproximadamente 10.190 usuários do transporte rodoviário. Já a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) informa que as 223 viagens previstas podem aumentar, variando conforme a demanda. Segundo a Arce, na soma dos deslocamentos normais com os extras são esperadas 2.325 viagens durante os sete dias. No Estado, os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são: Aracati

Camocim

Sobral

Itapipoca

Acaraú Quando se olha para as procuras para outros estados, lideram:

Play

Recife (PE)

Natal (RN)

Teresina (PI)

João Pessoa (PB)

Parnaíba (PI) Leia mais Carnaubal cancela festa de Carnaval; prefeito diz que vai investir em serviços essenciais Sobre o assunto Carnaubal cancela festa de Carnaval; prefeito diz que vai investir em serviços essenciais Voos da Azul para o Carnaval no Ceará Para o Carnaval no Ceará, serão 10 voos a mais da Azul para Fortaleza e Jericoacoara. Vale lembrar que a aérea já voa para oito cidades, sendo a empresa com a maior operação no Estado: