Ceará cria 4.674 novos empregos em novembro, diz Caged

No setor de construção , o desempenho foi de 94 vagas e o de agropecuária a criação foi de 45 postos formais de trabalho.

Em relação à atividade econômica, o setor de comércio cearense registrou o melhor saldo com 3.123 vagas, seguido pelo setor de serviços com 2.313 novos postos de trabalho.

O Ceará registrou a criação de 4.674 novos empregos em novembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) . O relatório foi divulgado nesta quinta-feira, 28.

Em relação ao salário médio de admissão em novembro, o Ceará é o segundo maior do Nordeste , com o salário de R$ 1.767,29. Em primeiro lugar, a Bahia ganha destaque com um salário de R$ 1.803,46.

“Dessa forma, com a manutenção dos investimentos públicos, em novas obras, bem como na atração de investimentos, acreditamos que em 2024 teremos perspectivas ainda melhores”, avaliou o secretário em nota.

Para o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, o resultado é otimista, mas ainda existem pontos a serem melhorados.

Até novembro deste ano, o Ceará registrou 58.413 postos de trabalho gerados, principalmente no setor de serviços, responsável pela criação de 32.212 vagas.

Em comparação ao mês anterior, houve uma redução de 1.449 vagas no Ceará.

O Brasil registrou 130.097 novas vagas de carteira assinada em novembro. O desempenho foi resultado das 1.866.752 contratações e 1.736.655 demissões. De janeiro a novembro, foram gerados, no país, 1.914.467 vagas.

Ainda sobre os dados do último mês, em termos territoriais, Fortaleza registrou 2.468 novos empregos, seguida por Eusébio (470), Mauriti (403), Caucaia (328), Maracanaú (270), Juazeiro do Norte (225) e Pacatuba (206).

No setor agropecuário, 21.017 postos de trabalho foram fechados, seguido pela construção civil com um saldo negativo de 17.300. Na indústria, foram contabilizados 12.911 postos formais de trabalho fechados.

Em novembro, o setor de serviços registrou o melhor saldo com 92.620 novos postos de trabalho. A área do comércio registrou 88.706 novas vagas.

O ministro do Trabalho e Emprego em exercício, Francisco Lucena, avaliou as quedas registradas em novembro.

“Temos uma consideração muito positiva desse resultado comparado ao que era a expectativa no final do ano passado e início do ano. Todos os analistas econômicos avaliaram que passaríamos por uma grande dificuldade”, disse em entrevista coletiva.

Lucena também ressaltou sobre as expectativas para 2024. “A nossa expectativa é que, no ano que vem, tenhamos um círculo virtuoso não só de empregos formais, mas também de renda”.



Caged: balanceamento por estado

São Paulo foi o estado que liderou com maior saldo em novembro, com geração de 47,2 mil postos, com um crescimento de 0,35% em relação a outubro.

Em segundo lugar, o Rio de Janeiro apresentou um desempenho de 23,5 mil vagas. Em comparação a outubro, houve um aumento de 0,67%.

O Rio Grande do Sul apresentou um saldo positivo de 11,7 mil novos postos, com um crescimento de 0,43% comparado a outubro.

Já os piores desempenhos foram registrados em Goiás com fechamento de 7 mil postos, com impacto da agropecuária (-5,2 mil).

Em Mato Grosso com um saldo negativo de 4,1 mil, com impacto da agropecuária (-3,7 mil), e o Piauí com uma redução de 124 postos, impactado pela fabricação do álcool (-887).



Veja a lista de saldos dos estados



São Paulo: 47.273



Rio de Janeiro: 23.514

Rio Grande do Sul: 11.799



Paraná: 7.842



Pernambuco: 7.664

Bahia: 7.374

Santa Catarina: 6.672

Ceará: 4.674



4.674 Distrito Federal: 4.052



Paraíba: 3.627



Rio Grande do Norte: 3.342



Amazonas: 2.584



Alagoas: 2.834

Mato Grosso do Sul: 1.918

Sergipe: 1.739

Espírito Santo: 1.772

Maranhão: 1.429

Minas Gerais: 808

Rondônia: 516



Tocantins: 482

Roraima: 417

Amapá: 414



Acre: 243

Goiás: -7.073



Mato Grosso: -4.178



Piauí: -124



Pará: -51



Caged: grupos populacionais

Em novembro, o saldo foi positivo para mulheres, com um crescimento de 95,3 mil em comparação a outubro, e para homens, com um aumento de 34,7 mil em relação ao mês anterior.

No Ceará, o número do saldo positivo para homens foi de 3.066. Já para as mulheres, houve registro de 1.609 vagas.

No que se refere à População com Deficiência, foi identificado, no Brasil, saldo positivo de 1,3 mil postos de trabalho. Além disso, o desempenho foi positivo para pardos (+78,1 mil), brancos (+49,4 mil), pretos (+23,4 mil), amarelos (+15,7 mil) e indígenas (+1,3 mil).



