Carnaval 2024: bloco Glitter faz mutirão para entrar na programação de Fortaleza

De volta à atividade em 2024, bloco Glitter faz campanha para ser incluído na programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ainda neste ano

Após quatro anos parado, o bloco Glitter retomou às festas carnavalescas no evento “Patifaria”, que aconteceu na sexta-feira, 25, e lotou o espaço da Estação das Artes em Fortaleza. Devido ao sucesso de público, os organizadores iniciaram uma campanha para serem incluídos no Ciclo Carnavalesco da Cidade.

“Como está com pouco tempo para acontecer o Carnaval, fica muito difícil de a gente se mobilizar e organizar um bloco por conta própria”, afirma Hadji Aires, produtor do Glitter, que destaca burocracias e dificuldade financeira para “organizar um bloco do zero”.



