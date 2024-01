Ceará pode ter chuvas isoladas e altas temperaturas nos próximos dias

Sombrinhas são item imprescindível faça chuva ou faça sol Crédito: FÁBIO LIMA

Na terça-feira, 30, há alta possibilidade de chuvas isoladas no Cariri. Nas demais áreas do Estado, a chance é menor. O cenário deve se inverter na quarta-feira, 31, com baixa probabilidade de precipitações no Cariri e Sertão Central e Inhamuns, além de maiores chances nas demais regiões. Em ambos os dias, a expectativa é de acumulados com intensidade fraca a moderada, além de céu variando entre parcialmente nublado a poucas nuvens. De acordo com a Funceme, as precipitações são causadas pela formação de áreas de instabilidade por causa da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), somado a fatores locais como umidade e relevo. O calor deve continuar predominando em todo o Ceará, com destaque para a região do Vale do Jaguaribe, que pode apresentar temperaturas de até 38 °C. Em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), as máximas devem variar entre 32 °C e 33 °C.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente