Segurança no Carnaval: como evitar golpes digitais na data

Saiba como proteger os seus dados e se prevenir contra golpes e cibercrimes que podem acontecer com mais frequência durante as folias de Carnaval

Está pensando em curtir o Carnaval mas tem receio de sofrer algum golpe no meio da folia? A sensação não é exclusiva: estima-se que mais de 70% dos brasileiros já deixaram de aproveitar a data pela mesma apreensão.

A pesquisa, realizada pelo Serasa em 2023, também aponta que os golpes mais comuns na ocasião são clonagem do cartão de crédito e/ou débito (18%); compras usando dados do cartão de crédito e/ou débito (15%); e nome sujo com dívidas não reconhecidas (9%).

Os foliões também não dispensam o celular. O objeto foi indicado pelos entrevistados como o mais comum em furtos ou roubos no Carnaval, com 48%. Em comparação, a perda do cartão de crédito e/ou débito é de 16%.