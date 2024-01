Polo Industrial Químico de Guaiúba ganhará adutora; entenda

A adutora será uma integração do sistema adutor Acarape do Meio ao Polo Industrial Químico de Guaiúba Crédito: Thiago Gaspar/Casa Civil

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) teve mais uma rodada de discussões para a implantação de uma adutora de água bruta. Ela será destinada a atender a crescente demanda do Polo Industrial Químico de Guaiúba, situado na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo estudos da Cogerh, a vazão do sistema será de 25l/s. Assim, dirigentes e técnicos da companhia se reuniram com representantes do Complexo Industrial para firmar detalhes da iniciativa.

