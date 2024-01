UFC firma acordos para iniciar projeto do Campus Iracema no antigo Acquario Ceará

Extratos de protocolos de intenções assinados por UFC, Governo do Ceará, Dnocs e SPU/CE foram publicados no Diário Oficial da União

Foi confirmada a transferência do terreno onde seria construído o Acquario Ceará para posse da Universidade Federal do Ceará (UFC). Conforme anunciado no último dia 29 de dezembro, no local será construído o Campus Iracema.

Os extratos de protocolos de intenções assinados por UFC, Governo do Ceará, Departamente Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs) e Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE) foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 26. (Veja abaixo o que terá no projeto em relação ao turismo)

O protocolo de intenções assinado com entre UFC e SPU prevê a cessão do terreno do Acquario, enquanto que a cooperação com o Governo do Ceará dará início à doação das benfeitorias já realizadas no local, que abrigará a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).