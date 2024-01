Banco do Nordeste publica edital para concurso com 410 vagas; veja detalhes

Os interessados em participar da seleção precisam se inscrever, a partir do dia 2 de fevereiro, no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio

Os interessados em participar da seleção precisam se inscrever, a partir do dia 2 de fevereiro, no site da banca organizadora , a Fundação Cesgranrio. A data provável para realização das provas é 28 de abril.

O Banco do Nordeste (BNB) publicou nesta sexta-feira, 26, o edital para o seu concurso público com 410 vagas para o cargo de analista bancário de nível médio. Há, ainda, 300 oportunidades para cadastro de reserva.

Além disso, os candidatos devem ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos no momento da admissão.

Já a remuneração inicial é de R$ 3.788,16 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Entre os benefícios oferecidos, destacam-se:

Auxílio-refeição

Auxílio cesta alimentação

13ª cesta alimentação

Auxílio-creche

Seguro de vida

Possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva

Oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional

O edital completo, com todas as informações necessárias para os candidatos, está disponível nos sites da organizadora do certame, a Cesgranrio, e do Banco do Nordeste. Confira AQUI.

Concurso BNB: onde as provas serão aplicadas?

Maceió

Salvador

Fortaleza

João Pessoa

São Luís

Barreiras

Feira De Santana

Irecê

Itabuna

Juazeiro

Teixeira De Freitas

Vitória Da Conquista

Juazeiro Do Norte

Sobral

Linhares

Caxias

Imperatriz



Governador Valadares



Montes Claros



Teófilo Otoni



Campina Grande



Patos



Caruaru



Garanhuns



Petrolina



Floriano



Parnaíba



Mossoró



Concurso BNB: atualização das vagas para TI

Acerca das vagas autorizadas para provimento de profissionais de nível superior para graduados na área de Tecnologia da Informação, o executivo esclarece que, primeiramente, foram chamados os aprovadas no último certame para o cargo de especialista técnico.