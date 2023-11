A responsabilidade social das empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém

ARTIGO: Eduardo Amaral, presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AE- CIPP)

O Ceará está no cerne de uma transformação econômica, impulsionada pelo Complexo Industrial e Portuário do Pecém-CIPP, que se posiciona não apenas como propulsor econômico, mas também como um modelo de futuro sustentável – especialmente com a expectativa da produção de Hidrogênio Verde. Entretanto, este crescimento traz consigo desafios significativos, destacando a importância da sustentabilidade social e ambiental.

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), com seus oito anos de atuação, tornou-se um vetor fundamental de responsabilidade social e colaboração. Engajando quase 90 empresas de grande porte, que desenvolvem suas atividades no CIPP, a Aecipp desempenha um papel crucial, sustentando mais de 102 mil empregos e contribuindo para 92% do PIB do Complexo. Esta sinergia é realçada pelos 10 fóruns da associação, nos quais mais de 600 executivos cooperam focando em sustentabilidade, meio ambiente, governança, empregabilidade, fortalecimento da cadeia de suprimentos, inovação, infraestrutura, entre outros temas.

Um dos projetos interessantes a citar é o BI de Responsabilidade Social, uma iniciativa que integra e otimiza ações sociais, com quase R$ 24 milhões em investimentos, o projeto apoia as empresas na escolha de iniciativas a serem apoiadas via Banco de Projetos Sociais. Outra iniciativa é a Orquestra Sinfônica do Pecém, que já formou mais de 230 crianças e adolescentes, e o Festival Além da Rua, refletindo o compromisso com a cultura local.