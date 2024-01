Cogerh lança edital para renovação do Comitê da sub-bacia do Salgado

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) lançou na última sexta-feira, 12, o edital para a renovação de colegiado do Comitê da sub-bacia do Salgado, localizada no Sul do Estado do Ceará.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta terça-feira, 16, o presidente do Comitê, Wyldevânio Vieira, e o gerente regional da Bacia do Salgado, Emidio Clebson, explicaram que os municípios se reúnem para indicar os representantes do Comitê, que é composto por integrantes da sociedade civil, dos usuários de água — pessoas que detêm a outorga de direito de uso da água — do poder público municipal, estadual e federal.

A sub-bacia é dividida em cinco microbacias, que compreendem determinados municípios. Para a escolha dos representantes, cinco seminários são realizados, e cada um deles conta com oito vagas, sendo: três vagas para os usuários de água, três vagas para a sociedade civil e duas vagas para o poder público municipal. Ao fim, os 40 representantes são escolhidos.

Os seminários serão realizados no período de 27 de março a 18 de abril. A posse dos novos integrantes está prevista para o dia 30 de abril, e a gestão tem duração de quatro anos.

O Comitê foi criado em 2002 e está na quinta formação. O objetivo da organização é participar do gerenciamento dos recursos hídricos da região hidrográfica do Rio Salgado junto com a gestão pública.

“É uma gestão compartilhada, isso é a forma como a política estadual de recursos hídricos determina que deve ser essa gestão, que é de forma democrática, participativa e descentralizada [...] Então, tem aí uma uma composição mista da sociedade, deliberando junto com o Estado sobre essa questão dos recursos hídricos”, destacou Wyldevânio Vieira.