Grande Fortaleza tem 2ª maior alta do Brasil na prévia da inflação

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentou uma alta de 0,69% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação. Esta foi a segunda maior taxa do Brasil, atrás apenas de Belo Horizonte, com 0,88%. Além disso, é maior do que a média observada nacionalmente (0,31%). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O crescimento foi pressionado por batata inglesa (21,58%), cenoura (20,2%), e manga (18,72%). Todas do grupo de alimentação e bebidas.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em janeiro. A maior variação (1,53%) e o maior impacto (0,32 p.p.) vieram de Alimentação e Bebidas. Por outro lado, o grupo Transportes registrou queda em janeiro, com variação de -1,13%. Em Saúde e cuidados pessoais (0,56%), o resultado foi influenciado pelo plano de saúde (0,77%) e pelos itens de higiene pessoal (0,58%). Destacam-se as altas de desodorante (1,57%), do produto para pele (1,13%) e do perfume (0,65%). No grupo Habitação (0,33%), o resultado da energia elétrica residencial (-0,14%) foi influenciado pela incorporação de alterações nas alíquotas de ICMS em Recife (1,56%), Fortaleza (-0,18%) e Salvador (-3,89%), a partir de 1º de janeiro