Concurso Unificado: inscrições começam nesta semana; veja detalhes

O período para solicitar a isenção e comprovar os requisitos no momento da inscrição será de 19 a 26 de janeiro; saiba quem pode pedir

Além disso, no momento da inscrição, o candidato deve escolher a carreira desejada, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Para se inscrever, o indivíduo deve acessar sua conta na plataforma Gov.br, preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital até o dia 9 de fevereiro . Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma (ouro, prata ou bronze).

.+As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) , popularmente conhecido como "Enem dos Concursos", começam nesta sexta-feira, 19. Ao todo, serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos.

É importante lembrar que o CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com taxa de inscrição única.

Dessa forma, ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, que será baseada na nota alcançada. As alterações podem ser feitas até o fim da inscrição.

Os interessados em participar do CPNU terão, ainda, que pagar a taxa de inscrição de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para as de nível superior. Porém, estão isentos do pagamento aqueles que:

Integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)



Cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)

ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni)



Realizaram transplante de medula óssea

Já o período para solicitar a isenção e comprovar os requisitos no momento da inscrição será de 19 a 26 de janeiro, na página do Concurso Público Nacional Unificado.

A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação.

Segundo o governo, a expectativa é que 3,5 milhões de candidatos se inscrevam no certame, fora a força de trabalho estimada em 350 mil pessoas.