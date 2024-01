Petrobras retoma inscrições para concurso; veja salários e vagas

As inscrições foram suspensas para ampliar a quantidade de cidades onde as provas serão aplicadas, o número passou de 19 para 25 municípios

Os candidatos já cadastrados antes da suspensão continuam com as inscrições validadas, segundo a Petrobras. A situação também vale para quem realizou o pagamento.

A decisão, publicada na última quarta-feira, 3, no Diário Oficial da União (DOU), foi tomada para ampliar a quantidade de cidades onde as provas serão aplicadas. A ampliação passou de 19 para 35 cidades.

Com a reabertura das inscrições, os candidatos, caso desejarem, podem mudar o local de prova, além do polo de trabalho, do sistema de concorrência e do atendimento especializado no dia das provas.



Concurso Petrobras: veja como realizar a inscrição

Os interessados podem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso, até às 18h do dia 31 de janeiro.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79 e pode ser paga até dia 21 de fevereiro. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção de taxa.

As provas estão previstas para acontecer dia 24 de março.

Concurso Petrobras: confira quais são as vagas

São 916 vagas para início imediato e mais 5.496 para formação de cadastro reserva. As oportunidades incluem profissionais de nível técnico em diversas áreas e não é requerida comprovação de experiência profissional prévia.