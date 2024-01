Mega da Virada: veja onde assistir online e até quando apostar

A apuração ocorre em São Paulo, no Espaço da Sorte, e pode ser acompanhada de três formas : pelas redes sociais da Caixa Econômica, pelo canal do Youtube da instituição ou pela TV aberta ( Rede TV ).

A Mega da Virada deste ano acumula o maior prêmio da história. Em sua 15ª edição , o sorteio de R$ 588 milhões acontecerá no último dia do ano, a partir das 20 horas , no horário de Brasília.

As apostas para o prêmio da Mega da Virada podem ser realizadas até as 17h (horário de Brasília) do dia do sorteio, 31 de dezembro, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.



Mega da Virada: confira os cinco maiores prêmios até agora

A Mega da Virada, um dos sorteios mais populares do Brasil, já proporcionou ao longo de sua história alguns dos maiores prêmios já vistos no país. Confira abaixo os maiores valores sorteados até hoje: