Mega da Virada: bolão ou aposta individual? Qual melhor?

Fim do ano está chegando e muitos brasileiros tentam a sorte na Mega da Virada; confira em qual aposta tem mais chances de ganhar segundo estatísticas

O valor da Mega da Virada já está estimado em R$ 570 milhões, e pode se tornar um dos maiores prêmios da história do país.

O ano de 2023 está chegando ao fim e muitos brasileiros tentam a sorte com a Mega-Sena da Virada. A aposta é jogada por milhões de pessoas com o objetivo de mudar de vida e se tornar milionário.

Mega da Virada: qual aposta é melhor? Bolão ou individual?

De acordo com o professor titular do Departamento de Estatistica e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará (UFC), J. Aílton A. Andrade, quanto mais números a pessoa jogar, mais chances ela tem de acertar.

A aposta simples, de 6 dezenas, tem uma probabilidade de 1 em 50 milhões, e se for jogado mais dezenas, a probabilidade melhora. Portanto, Andrande afirma que os bolões são a melhor opção, pois geralmente um grupo de pessoas se juntam e apostam mais números que uma aposta simples.

No entanto, se uma aposta de bolão ganhar, o prêmio deve ser dividido entre várias pessoas.

Mega da Virada: ‘Gato vidente’ que acertou placares de futebol prevê números; CONFIRA

Mega da Virada: dicas para um jogo mais assertivo no bolão ou individual

O professor da UFC deu algumas dicas básicas de como fazer um jogo que apresente maior probabilidades de acertar os números sorteados. Confira.

A pessoa deve sempre jogar os mesmos números; conforme vai sendo repetido o experimento, a tendência é que todas as combinações possíveis ocorram em algum momento;

Evitar sequências, principalmente de três números seguidos, pois a probabilidade de sair uma sequência no mesmo jogo é baixa;

Após escolher os números que quer jogar, é interessante ir no site da CAIXA e checar os concursos anteriores da mega-sena e ver se aquela combinação saiu recentemente. Se sim, é válido mudar os números, pois dificilmente uma aposta se repete em um curto período de tempo.

Mega da Virada 2023: VEJA os maiores prêmios da história