Mega da Virada: veja quantas vezes cada número foi sorteado

A edição de 2023 será a 15ª e também será o maior valor em premiação até então, com R$ 550 milhões para quem conseguir acertar as seis dezenas em seu bilhete.

A Mega da Virada é o principal sorteio de final de ano, organizado pela Caixa Econômica Federal. O prêmio máximo é destinado a quem acertar as seis dezenas sorteadas no dia 31 de dezembro.

Mega da Virada: números que mais vezes foram sorteados

Diversas "táticas" são usadas na hora de formular o bilhete e conseguir adquirir a sorte do prêmio máximo. Algumas pessoas buscam repetir os números que mais vezes apareceram durante os sorteios.

Na liderança dos números que mais vezes se repetiram, quem lidera é o número 10. O número esteve presente em cinco sorteios: em 2009, 2010, 2017, 2018 e 2022. O 5 vem na segunda colocação, repetindo-se durante quatro sorteios.

Os números 3, 20, 33, 34, 36 e 58 estão em terceiro lugar, com três aparições cada. Outros 18 números foram sorteados duas vezes: 2, 4, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56; e 21 dezenas saíram uma vez: 1, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 e 59.

Mega da Virada: números que nunca foram sorteados

Em contramão das pessoas que buscam números que mais vezes se repetiram, tem gente que busca números inéditos para aparecer pela primeira vez entre as dezenas sorteadas.

7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60 — estas são as 13 dezenas que nunca deram as caras no sorteio especial.