Lotérica que mais vende bolões no Brasil fica no Ceará

“Nosso agradecimento a todos os clientes que confiam no nosso trabalho. Isso nos motiva a continuarmos com ainda mais dedicação, seriedade e compromisso”, afirmou o empresário Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota, que este ano completa 18 anos.

Os resultados foram obtidos durante os últimos três anos, passando o empreendimento a ser conhecido como o “Rei do Bolão” . No local, 90% da arrecadação vêm dos bolões, que são apostas entre várias pessoas, quando se divide o valor do investimento e do prêmio.

Com duas lojas físicas em Fortaleza, uma na Av. Dom Luís, 600, Aldeota, e outra no Shopping Riomar Kennedy, a casa lotérica também está entre as que mais pagaram prêmios da loteria no Brasil. Dentre estes, já pagou três vezes o prêmio principal da Lotofácil e uma vez o da Mega Sena.

Estratégia

Ele explica que a estratégia para intensificar a venda de bolões passa pela oferta de mais facilidades aos apostadores. Um dos serviços adotados pelo estabelecimento é oferecer os bolões de maneira online, mas não simplesmente oportunizar um canal para o apostador entrar na internet e jogar, e sim um time de consultores, que oferecem os bolões via WhatsApp, e organizam as apostas de forma segura e fácil.

"Nesse serviço do bolão, o apostador pode adquirir a sua cota do bolão pelo Whatsapp (85) 3104-5050, e pagar via pix, então endossamos o bilhete do apostador com seu nome completo e o CPF, tornando o intransferível como um cheque ao portador, após isso enviamos a foto e um vídeo da cota adquirida para o cliente e o guardamos no cofre da empresa.”

O gestor diz que os apostadores também podem receber as apostas dos bolões via Sedex ou pessoalmente pela equipe de motoboys que realiza a entrega onde o apostador indicar, desde que em Fortaleza e Região Metropolitana.

Números de loterias

De acordo com dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal, em Fortaleza existem 141 loterias. No Ceará, são 396 e, em todo o país, 13.342. A Loteria Aldeota é referência no país por ser líder no ranking nacional de venda de bolões oficiais Caixa.

Para Custódio Albano, presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), “as pessoas têm o sonho da independência financeira e por isso apostam. Os empresários veem o Ceará como grande mercado. Inclusive se destacando em relação a São Paulo e outras praças, mesmo aqui havendo menos casas lotéricas. O importante é jogar, e isso demonstra porque o Ceará paga tantos prêmios".