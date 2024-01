Mega da Virada paga quina e quadra? Entenda

O valor da Mega da Virada já está estimado em R$ 570 milhões e pode se tornar um dos maiores prêmios da história do País

O ano de 2023 está chegando ao fim e muitos brasileiros tentam a sorte com a Mega da Virada. A aposta é jogada por milhões de pessoas com o objetivo de mudar de vida e se tornar milionário. No entanto, muitos ficam na dúvida se o sorteio também paga a quadra e a quina como a Mega-Sena tradicional.

O valor da Mega da Virada já está estimado em R$ 570 milhões e pode se tornar um dos maiores prêmios da história do País. Veja abaixo como é dividido o sorteio da Mega da Virada.

