Mega da Virada: confira 5 fake news sobre o sorteio

Por isso, vale destacar alguns mitos que são difundidos a fim de acabar com a confiança dos jogadores no sorteio. Veja abaixo:

Em época de Mega da Virada o anseio por ficar milionário aumenta. No entanto, as informações falsas sobre os sorteios podem colocar em dúvida a segurança e a credibilidade do processo .

No entanto, a realidade é que todos os sorteios são acompanhados por auditores independentes que garantem a lisura do processo. A Caixa cumpre rigorosos protocolos de segurança, para que os resultados sejam justos e imparciais.

“A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente, por um instituto de metrologia especializado, com o objetivo de atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada. Mantemos contrato com a entidade responsável pela aferição das bolas e esse documento é público”, disse.

“Todos os sorteios são fiscalizados por representantes do público, que atuam como auditores dos sorteios. São pessoas selecionadas do público presente no local do sorteio, sem qualquer interferência ou indicação da Caixa. Esses representantes conferem e acompanham cada etapa do sorteio, incluindo abertura das maletas, carregamento dos globos, confirmação dos números sorteados e o fechamento das maletas no final", detalha Barbara Sakamoto.

A qualquer tempo, mas principalmente em sorteios especiais e em concursos de grandes premiações, a Caixa recebe a fiscalização de auditores do Ministério da Fazenda, que são representantes do órgão regulador de loterias no Brasil, para verificar e atestar todos os procedimentos.

Os ganhadores são determinados exclusivamente pela aleatoriedade dos números sorteados. Qualquer pessoa, independentemente de sua localização, pode ser premiada.

Quanto mais apostas forem registradas em determinado lugar, mais chances de um prêmio sair naquele local, proporcionalmente.

No entanto, não é possível estimar ou prever qualquer resultado já que todos os números possuem a mesma chance de serem sorteados, o que torna possível que qualquer apostador, em qualquer lugar do Brasil, seja ganhador, dependendo apenas da combinação apostada e do fator sorte.

4 - Privacidade dos ganhadores

Também circula a informação de que a Caixa sabe quem são os ganhadores antes mesmo deles se apresentarem publicamente. Mais uma afirmação falsa. A identificação do apostador não é vinculada ao registro da aposta, mesmo feita em ambiente eletrônico.

Dessa forma, só é possível identificar o ganhador de um sorteio após sua apresentação para receber o prêmio, portando o comprovante da aposta, em uma agência da Caixa. Além disso, a privacidade dos ganhadores é respeitada e sua identidade preservada.

“As diretrizes de tratamento de dados dos apostadores pelas Loterias Federais estão em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no que se refere aos dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade de nossos clientes”, afirma Sakamoto.

5 - Aposta online é segura?

Por fim, uma das fake news mais preocupantes é a de que as apostas feitas pela internet não são seguras. É importante desmistificar essa informação.

A Caixa disponibiliza canais oficiais e seguros para realizar apostas online em suas loterias. Essas plataformas são protegidas por medidas de segurança rigorosas, garantindo a proteção dos dados pessoais e a integridade das transações.

“Ao fazer uma aposta pelo portal Loterias Caixa ou aplicativo Loterias Caixa, a transação é registrada em uma base central de apostas, que é o sistema de Loterias, por meio de comunicação em tempo real. Além do concurso e dos números escolhidos, cada aposta fica registrada com data e hora, número do bilhete, código de segurança e outras informações que identificam de forma única a transação”, explica Barbara Sakamoto.

Saiba como funcionam os sorteios

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados diariamente e a transparência é um aspecto fundamental e indispensável em cada etapa do processo. As maletas que carregam as bolas de sorteio são abertas somente no momento do sorteio, na presença do público e com a supervisão dos auditores.

Antes do sorteio acontecer, os auditores conferem os lacres e o termo de fechamento das maletas, garantindo a segurança e a integridade do processo. A gerente executiva da superintendência nacional de loterias da Caixa destaca que o banco certifica a total lisura em cada sorteio.

“Nossos esforços visam manter a maior transparência possível, de forma a transmitir confiança aos nossos apostadores. Todos os procedimentos do sorteio são públicos e transmitidos ao vivo, o que reforça a confiabilidade das nossas loterias. Acreditamos que essa abordagem contribui para que os apostadores tenham plena confiança em nossos jogos”, afirma.

Na primeira etapa do sorteio das Loterias, cada detalhe é minuciosamente cuidado, começando pela preparação dos globos, que são feitos de acrílico para garantir total transparência durante todo o processo.

Já as bolas, essas pequenas protagonistas, são divididas por cores, facilitando sua identificação, e cada modalidade de loteria utiliza uma quantidade específica delas, conforme o universo do jogo.

Mas a magia acontece quando essas bolas são liberadas e embaralhadas automaticamente, garantindo a lisura e a imparcialidade que todos os apostadores esperam e merecem. Cada passo é dado com precisão para criar um sorteio justo e emocionante.

A segunda etapa conta com a participação pública dos auditores populares, que desempenham um papel fundamental para fomentar transparência e integridade.

Dois auditores acompanham todo o processo, verificando os lacres dos equipamentos e assinando os registros para confirmar sua autenticidade. Eles também validam a colocação e a sequência numérica das bolas sorteadas, assegurando a precisão dos números anunciados.

Todo o procedimento – de conferência, abertura e fechamento das maletas – é acompanhado pelos auditores e transmitido ao vivo durante a preparação dos sorteios. Também é documentado na Ata do Sorteio, onde os números sorteados são confirmados.

Além disso, as gravações e informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Caixa, proporcionando total transparência e confiança aos participantes.

“Contamos com o acompanhamento diário da auditoria interna da Caixa, que desempenha um papel fundamental na garantia do cumprimento de todas as normas que regem tanto os procedimentos do sorteio quanto às etapas subsequentes de apuração e divulgação dos resultados”, ressalta Barbara Sakamoto.

“Dessa forma, as loterias estão sujeitas a uma rigorosa fiscalização, seja por representantes do público ou pela Auditoria da Caixa. Além disso, outros órgãos fiscalizadores da União também desempenham esse importante papel”, finalizou.

Os prêmios das Loterias Caixa podem ser retirados de forma on-line, por meio de transferência para carteira digital, ou presencialmente, em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores específicos, acima de um limite estabelecido, as retiradas só podem ser feitas de forma presencial e nas agências.

