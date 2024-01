Mega da Virada 2023: desvendando os números mais apostados na história do sorteio

Adquira seu bolão da Mega da Virada sem sair de casa com a Sorte Mais Brasil Crédito: Divulgação

O clima de expectativa pela realização do sonho de ficar milionário se intensifica à medida em que a Mega da Virada de 2023 se aproxima. Neste ano, a Caixa Econômica Federal oferece o maior prêmio já registrado pelas loterias brasileiras. Inicialmente previsto em R$ 550 milhões, atingiu um aumento em sua projeção para o impressionante valor de R$ 570 milhões com a possibilidade de alcançar valores ainda mais expressivos até o encerramento das apostas. É mais de meio bilhão de reais. E está chegando a hora: o sorteio acontece no próximo dia 31 de dezembro (domingo), às 20h. A corrida pela aposta perfeita está a todo vapor desde o dia 13 de novembro, com a possibilidade de participar até as 17h do último dia do ano. Com base nos resultados das últimas edições, analisamos os números mais sorteados, oferecendo insights valiosos para quem pretende participar do sorteio que promete transformar vidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nos últimos dez anos de Mega da Virada, alguns números se repetiram, o que acusa um padrão a ser considerado por quem ainda não sabe quais números escolher no volante de aposta.

O 10 se destaca como o número mais frequente nos sorteios da Mega da Virada, sendo selecionado em cinco ocasiões durante os concursos anteriores. Em seguida, o número 5 também ganha relevância, aparecendo em quatro resultados. Além disso, seis números estão empatados, cada um com três aparições nos sorteios da Mega da Virada: 3, 20, 33, 34, 36 e 58. Em contrapartida, alguns números nunca saíram na Mega da Virada: 7, 8, 9, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60. Já os números que menos saíram em premiações da Mega da Virada foram: 1, 6, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 e 59. Vale lembrar que não existe uma fórmula definitiva. Alguns jogadores optam por apostar em "números frios", que são as dezenas menos sorteadas no histórico do concurso. Também há o perfil de jogador que investe em números que nunca apareceram em sorteios, confiando que qualquer número de uma loteria tem a mesma chance de ser sorteado do que qualquer outro. Tudo dependerá de como interpretar as tendências. Bolões aumentam as chances Para quem busca ampliar as chances de ganhar esse cobiçado sorteio, a Lotérica Sorte Mais Brasil oferece o caminho do sucesso. Com 15 anos de experiência no setor, a Sorte Mais Brasil se estabeleceu como referência na realização de bolões oficiais da Caixa, proporcionando aos apostadores uma maneira envolvente e estratégica de concorrer. A adesão aos bolões especiais da SMB tem sido um verdadeiro sucesso desde o início das vendas. Os bolões especiais oferecem uma variedade de opções aos jogadores para todos os gostos e bolsos.

Com 21 lojas distribuídas em dez municípios, entre Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e Interior, a rede oferece um atendimento especializado, tanto presencial quanto digital, garantindo praticidade e segurança aos seus clientes. Os profissionais da SMB estão disponíveis para auxiliar os apostadores na compra de seus bolões até poucas horas antes dos sorteios. E facilita de diversas formas a efetuação da aposta coletiva, permitindo que os interessados adquiram suas cotas sem sair de casa. Com um atendimento especializado via WhatsApp, pelo número (85)98780.2222, os apostadores podem garantir participação de maneira rápida e conveniente, seja realizando o pagamento via PIX ou transferência bancária. "Na Sorte Mais Brasil, buscamos proporcionar uma experiência completa aos nossos clientes. Com os bolões, oferecemos uma maneira estratégica e acessível de concorrer aos prêmios milionários da Mega da Virada, juntando apostadores em grupos que ampliam as chances matemáticas de combinações de números. Essa é definitivamente uma ótima investida para que você e seu grupo possa, quem sabe, faturar milhões e mudar de vida no primeiro dia de 2024. Nós temos o compromisso em tornar o processo fácil, seguro e divertido para todos os nossos apostadores", destaca o empresário Custódio Albano, sócio proprietário da lotérica.

A modalidade de bolão oferece uma oportunidade única para você aumentar as suas chances de vitória sem comprometer o orçamento. Ao reunir grupos, seja com amigos, colegas de trabalho ou familiares, é possível adquirir cotas para bolões com valores mais altos, pagando apenas uma fração do preço total. Isso torna as apostas mais competitivas, possibilitando a diversificação de apostas feitas por participantes de todos os níveis de experiência, do principiante até o mais experiente. Bolões especiais Os bolões especiais disponibilizados pela Sorte Mais Brasil são: