Ceará terá masterplan do hidrogênio verde com MIT e Harvard

O Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde acontece hoje e amanhã, 26, no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza Crédito: Samuel Pimentel/Especial para O POVO

O Ceará terá um masterplan do hidrogênio verde em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Harvard e pesquisadores do Estado. Ao todo, será liberado um recurso de 14 milhões em editais de pesquisa em energias renováveis, com a liderança da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O anúncio foi dado no Fiec Summit 2023 Hidrogênio Verde, evento que acontece hoje e amanhã, 26, no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza.

Na ocasião, inclusive, foi assinada a licença prévia do Hub de Hidrogênio Verde no Pécem. Este é o passo seguinte à aprovação dos órgãos ambientais. Anteriormente, já havia sido aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) e, hoje, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) entrega ao Complexo do Pécem. Salmito Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, destaca que o Governo Elmano trata o Hidrogênio Verde não só como importante, mas estratégico na pauta de desenvolvimento econômico do Ceará. "O Brasil tem competitividade global para o hidrogênio, tem diversas matrizes energéticas limpas. Ações do governo do Ceará tem sido feitas desde 2021, com o lançamento do Atlas Eólico e Solar, que passou a dar todo um conjunto instrumental para servir aos investidores, numa cinergia entre setor público e iniciativa privadas e academia." Além disso, afirmou que haverá Recurso de aproximadamente 675 milhões de reais para melhorias estruturais no Complexo do Pecem, incluindo a instalação do berço específico para escoamento do Hidrogênio Verde. Salmito Filho lembra ainda que depois foi feita a PPP de água e esgoto para fornecimento de água de reúso para garantir a segurança hídrica das plantas de H2V. Fora que a usina de dessalinização estar sendo viabilizada.

São elas: hidrogênio verde, energias renováveis, saúde e segurança do trabalho, sendo que estes dois últimos irão trabalhar juntos. Durante o evento, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, aproveitou para destacar a necessidade das pesquisas locais. "Atração de indústrias globais é importante, mas as pesquisas devem ser feitas aqui." Segundo o próprio, nos próximos anos, há uma previsão de qualificar mais 80 mil cearenses para atender as demandas das empresas que vão se instalar no Estado.