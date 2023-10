Empresa prevê investir R$ 3 bi na construção de complexo de energia renovável

A capacidade instalada será de 1.084 MWp e vai gerar 1500 empregos diretos durante o pico da obra nos municípios de Sobral e Santana do Acaraú

Além disso, ele afirmou que a capacidade instalada será de 1.084 MWp e vai gerar 1.500 empregos diretos durante o pico da obra nos municípios de Sobral e Santana do Acaraú.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , revelou encontro com a empresa nas suas redes sociais, nesta terça-feira, 17.

A Cubico Sustainable Investments, empresa de investimento s globais em energia renovável, prevê investir cerca de R$ 3 bilhões na construção do Complexo Sobral, que será um dos cinco maiores projetos fotovoltaicos do Brasil.

"Conte com o meu empenho para garantir a instalação de empreendimentos como esse no Ceará. Além de colaborar para o processo de transição energética que fundamentará a neoindustrialização no estado e em todo país", escreveu Elmano.

