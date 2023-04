Empresas com atuação no Ceará recebem certificação ESG

A Alimempro, a Cerbras, a Qair Brasil e a Solar Coca-Cola foram as cinco empresas agraciadas com a certificação ESG-Fiec, concedida pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) às empresas que possuem compromissos com o desenvolvimento sustentável em todas as suas relações econômicas, ecológicas e sociais.



Para o presidente da Fiec, Ricardo, Cavalcante, essas empresas, que se juntam à Vulcabras, que foi a primeira certificada, são bons exemplos de empresas que assumiram o papel de protagonistas desse movimento pela inclusão dos pilares do ESG e da sustentabilidade na estratégia dos negócios. Ele anunciou, ainda, uma premiação na mesma temática que acontecerá em novembro ou dezembro deste ano e será anual.



“Além dessas, já temos mais de quinze indústrias cearenses que já iniciaram seu processo de certificação. E certamente outras virão em seguida”, disse durante a cerimônia de premiação que aconteceu nesta quarta-feira, 26, na Fiec.



Todas tiveram que vivenciar um criterioso processo de certificação, conduzido pela equipe do Núcleo ESG-Fiec, que durou em média sete meses. E após esse período, passaram pela auditoria Birô Véritas.

Cavalcante encerrou o discurso dizendo que a responsabilidade da mudança está nas mãos de cada um de nós. “Mas para que possamos fazer algo definitivo precisamos assumir um compromisso pela colaboração.

Eu acredito que somente numa dinâmica harmoniosa entre o setor privado, a sociedade civil organizada, as comunidades acadêmicas, e os governos, há espaço para que se estabeleçam as condições necessárias para uma mudança efetiva”, concluiu.

