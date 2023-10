Pré-relatório sobre projeto de hidrogênio verde sai na terça, 10

Debate sobre hidrogênio verde na Fiec Crédito: Adriano Queiroz/O POVO

A Comissão Especial de Transição Energética da Câmara vai apresentar um pré-relatório na terça-feira, 10, sobre o texto do projeto de lei (PL) com regras para a regulamentação do hidrogênio de baixo carbono, que foi finalizado no dia 30 de setembro deste ano. Confira abaixo os principais artigos previstos no projeto de lei que regulamenta o hidrogênio de baixo carbono no Brasil

O anúncio foi feito em primeira mão pelo presidente da Comissão, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), em debate da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), nesta sexta-feira, 6.

Entenda o texto do Projeto de Lei para regulamentar o mercado de H2V no Brasil Conforme a minuta do PL, Hidrogênio de baixo carbono é o "hidrogênio combustível ou insumo industrial, coletado ou obtido a partir de fontes diversas de processo de produção e que possua emissão de gases causadores do efeito estufa (GEE) menor ou igual a quatro quilogramas de dióxido de carbono equivalente por quilograma de hidrogênio produzido". O texto ainda traz as definições do que será "hidrogênio verde", princípios e objetivos da Política de Incentivo ao Hidrogênio de Baixo Carbono - prevendo, inclusive, cooperação nacional, além de princípios de governança, com a criação do Comitê Gestor do Hidrogênio de Baixo Carbono (CGHBC). Leia mais Petrobras faz parceria com Vale para hidrogênio, eólica offshore e logística

Gerador de Hidrogênio Verde em Fortaleza materializa a nova energia Os empreendimentos e atividades de que trata essa lei deverão adotar medidas para gestão de risco de acidentes ou desastres. Há regra ainda para o uso de águas: O uso da água pros projetos vai precisar de outorga. "O Poder Público deverá dar prioridade na análise para emissão de outorga de uso de recursos hídricos para produção de hidrogênio de baixo carbono." A íntegra do projeto já está disponível online no site do Senado Federal. O texto foi desenvolvido após a realização de audiências públicas, visitas a projetos de hidrogênio nos estados e debates com especialistas, pesquisadores, investidores e representantes dos governos federal, estaduais e municipais. O trabalho foi realizado em conjunto pela Comissão Especial do Hidrogênio Verde do Senado e pela Comissão do Hidrogênio da Câmara dos Deputados.

Fortaleza, CE, BR 29.09.23 - Encontro de empresarios ceaenses com o Vice-Presidente Geraldo Alckmin na Fiec (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE Demora na regulamentação poderia custar bilhões em investimentos A apresentação de um PL para regulamentação do hidrogênio é uma demanda de investidores do setor de energia que estão encaminhando projetos para produção desse tipo de combustível no Brasil. Com a demora do Brasil na definição dessa regramento, havia o temor de que esses investimentos fossem transferidos para outros países.

No Ceará, estado com maior número de projetos em desenvolvimento, caso os investimentos fossem embora, mais de R$ 20 bilhões deixariam de entrar na economia local via construção de plantas industriais no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Nesse cenário, os Estados Unidos abriram edital de US$ 360 bilhões em incentivos para atualizar sua matriz industrial para hidrogênio verde, o que atraiu olhares de empresas do mundo inteiro e que Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, apontou como sinal claro de que os norte-americanos se colocam como concorrentes do Brasil neste mercado.