Cagece já negocia água do esgoto de Fortaleza para hidrogênio verde; entenda

A Cagece já assinou contrato de parceria com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e a Utilitas Crédito: FABIO LIMA

O presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas, afirmou que a empresa já negocia com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) para utilizar água de reúso do esgoto de Fortaleza para as empresas, inclusive investidoras em hidrogênio verde (H2V). Este esquema funcionaria da seguinte forma: transformar o esgoto de Fortaleza em água própria para o uso das indústrias de Hidrogênio Verde e ofertar isto no Pecém. Para isso, a companhia assinou contrato de parceria juntamente com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e a Utilitas, que é uma empresa constituída pela Cagece para fornecer para fornecer esse recurso.