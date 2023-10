Ceará assina 33º acordo de hidrogênio verde com GoVerde; veja lista

Área onde funcionará o hub do hidrogênio verde no Complexo do Pecém Crédito: Divulgaçao

O Governo do Ceará anunciou nesta sexta-feira, 6, a assinatura do 33º memorando de entendimento para desenvolver a cadeia de hidrogênio verde no Estado. Veja lista de todas as assinaturas no fim da matéria.

Desta vez a empresa é a GoVerde Energia e Apollo Asset, que desenvolvem projetos para implantar usinas de energia solar. Elas foram representadas pelo diretor de Novos Negócios da GoVerde, Ricardo Junqueira.

O investimento previsto é de R$ 3 bilhões para viabilizar produção de energia e inicial de 40 toneladas por dia de amônia verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). É possível expansão, com segunda e terceira fases do empreendimento, para até 450 toneladas do produto, e constituindo-se em geração de energia fotovoltaica e transmissão de energia. Na etapa dois seriam mais 250 toneladas/dia e mais 200 toneladas na três. "Tenho trabalhado para viabilizar as condições necessárias para o fortalecimento e ampliação dos projetos com o objetivo de consolidar o Ceará como grande produtor do segmento de Hidrogênio Verde e energias renováveis", declarou Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará. Já Junqueira frisa que o Ceará apresenta muitas vantagens competitivas no cenário mundial da economia verde. “Esperamos conseguir ser pioneiros nessa produção de amônia verde no Estado, que tem muitas vantagens competitivas e toda a capacidade de entregar amônia verde para os Estados Unidos e Europa”, diz. Ele esteve na assinatura, no Palácio da Abolição. Também marcaram presença a secretária de Relações Internacionais do Ceará, Roseane Medeiros; o secretário-executivo de Energia da Secretaria da Infraestrutura, Adão Linhares; o secretário-executivo da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Joaquim Rolim; a vice-presidente do CIPP, Rebeca do Carmo Oliveira; o conselheiro da GoVerde, Lúcio Gomes; etc.

Quem são as empresas GoVerde Energia e Apollo Asset A GoVerde Energia realiza estudos, desenvolve e implanta projetos no segmento de cogeração utilizando energia solar. Desde 2015, executa projetos GreenField. Já são no portfólio 120 usinas de geração distribuída em estágio de desenvolvimento, operação e construção. A empresa atua em 14 estados, incluindo o Ceará, administrando 325 MWp em 21 distribuidoras.

Já a Apollo Asset é majoritária da GoVerde. É uma multinacional de investimentos focada em criar valor a longo prazo, com ênfase em maximizar o potencial de marcas e negócios. Total dos projetos de hidrogênio verde no Ceará Segundo o Governo do Estado, o hub de H2V no Ceará já possui 33 memorandos com empresas nacionais e estrangeiras, com previsão de investimentos acima de US$ 30 bilhões (R$ 145,7 bilhões).