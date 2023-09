Veja concursos com inscrições abertas; são mais de 1.300 vagas

Concursos com inscrições abertas no Ceará; saiba quais são Crédito: Pedro Guerreiro/Ag. Pará

O Ceará tem mais de 1.300 oportunidades em concursos públicos com inscrições abertas. As vagas são para diferentes cidades e estados, em diversos cargos e níveis de escolaridade. Confira abaixo.

Concurso AMC A Prefeitura de Fortaleza está com 128 vagas abertas para o cargo de agente de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O salário é de R$ 5.561,89, com carga horária de 240 horas mensais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine É exigido ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito, além de ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B.

No entanto, a carga horária pode ser de 20 ou 40 horas aula semanais, de acordo com a necessidade da escola. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet até o dia 2 de outubro de 2023. Os interessados devem acessar o site da CEV/UECE e preencher a ficha de inscrição online, além de fazer o envio dos documentos exigidos. A taxa é de R$ 120 e, em algumas situações, será possível solicitar a isenção desse valor. Veja outras especificidades aqui.