Como será o concurso unificado com 8 mil vagas; veja no Dei Valor

Samuel Pimentel

Governo Federal planeja realização de concurso público nos moldes do Enem, em 2024. Dei Valor explica como vai funcionar e quais órgãos vão ofertar vagas

Para 2024, um concurso federal unificado deve movimentar os “concurseiros” ao abrir mais de 8 mil vagas , com prova prevista para fevereiro do próximo ano. O Dei Valor explica como vai funcionar e quais os órgãos e ministérios participarão.

