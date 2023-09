Concurso da AMC Fortaleza tem inscrições abertas com salário de R$ 5,5 mil

A Prefeitura de Fortaleza abriu, nessa quinta-feira, 14, as inscrições para concurso público com 128 vagas para o cargo de agente de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O salário para as vagas é de R$ 5.561,89, com carga horária de 240 horas mensais. As inscrições irão até 15 de outubro.

É exigido ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito. É obrigatório ainda ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B.