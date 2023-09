Concurso da FNDE tem edital publicado com 300 vagas; veja detalhes

Do total de postos para contratação imediata, 75 são para ampla concorrência, 20 destinados a negros e 5 voltados para pessoas com deficiência

Para concorrer, o candidato precisa ter ensino superior completo em qualquer área de conhecimento. Além disso, deve ter disponibilidade para trabalhar em Brasília, onde fica a sede do órgão, com jornada semanal de 40 horas.

Do total de postos para contratação imediata, 75 são para ampla concorrência, 20 destinados a negros e 5 voltados para pessoas com deficiência. Veja mais abaixo como se inscrever.

Foi publicado nesta quinta-feira, 14, o edital de abertura para o concurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ( FNDE ) com 300 vagas, sendo 100 imediatas e 200 de cadastro de reserva, para o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais .

A prova objetiva será constituída de 170 questões, sobre as áreas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática.

Logo após a inscrição, o concurso vai ter provas objetivas e discursivas e, depois, um curso de formação. Todas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório.

A inscrição ocorrerá, exclusivamente, via internet, na página oficial do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e será entre os dias 18 de setembro e 6 de outubro. O valor da taxa é de R$ 80.

Confira outros detalhes no edital .

Já a remuneração é de R$ 7.938,73, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 658. Porém, há uma retribuição de titulação. Esta pode variar de R$ 1.139,83, para aqueles que possuem pós-graduação, a R$ 2.917,19, para aqueles com título de doutorado.

Já as discursivas serão acerca de temas relacionados a administração pública, direito constitucional, direito administrativo ou legislação educacional.

Estas fases, assim como as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência para negros, serão realizadas no Distrito Federal.

Entenda a proposta de processo seletivo único para concursos