Concurso da Câmara dos Deputados com salário de até R$ 34,8 mil é publicado

São mais de 700 vagas com diversas atribuições para o cargo de analista legislativo. Inscrições começam no dia 28 de agosto

A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados publicou, no Diário Oficial, quatro editais de concurso da instituição, com 749 vagas. Destas, 140 são para contratação imediata. Os salários variam entre R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19.

As inscrições começam no dia 28 de agosto e seguem até 4 de outubro no portal da banca da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa para participar é R$ 95, porém, os que tentarão as vagas de consultor precisarão pagar R$ 120. Veja mais abaixo como será a seleção.

É importante ressaltar que inscritos no Cadastro Único e doadores de medula possuem a opção de solicitar a isenção ao valor da taxa. Além disso, é necessário que os indivíduos possuem nível superior completo.