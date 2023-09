Seduc abre concurso com 200 vagas para professores de escolas indígenas

A Secretaria da Educação ( Seduc ) está com 200 vagas imediatas para cargos efetivos de professor com atuação nas escolas indígenas da rede estadual de ensino.

A comprovação deverá ser feita por meio de certidão de Registro Administrativo Indígena (RAI) ou termo de autodeclaração de identidade. As vagas são distribuídas entre:

Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º)



Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º)

Ensino Médio nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática

Em relação à remuneração inicial, será de R$ 6.147,69 para uma carga horária de 40 horas semanais, com acréscimo do auxílio-alimentação no valor de R$ 15,87 por dia útil trabalhado.

No entanto, a carga horária pode ser de 20 ou 40 horas aula semanais, de acordo com a necessidade da escola.

A execução do certame será de responsabilidade da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

Confira o edital aqui.