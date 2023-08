Apagão: uma das falhas ocorreu no Ceará, diz ministro

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-01-2023: Ministro das Economias Alexandre Silveira e autoridades da EDP Brasil em lançamento da 1 molécula de H2V no Ceará Pecem (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou na tarde desta terça-feira, 15, que foram precisos "dois grandes eventos de grande magnitude concomitantes em linhas de alta capacidade" para causar blackout em todo o País. Um deles pode ter ocorrido no Ceará. "O último relatório da ONS apontam que o único evento que se pode afirmar até este momento é este no norte do Nordeste, mais precisamente no Ceará. Mas pela robustez do sistema nos leva a presumir que tivemos um segundo evento que nos leve a uma falha dessa magnitude", afirmou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele explicou que houve uma sobrecarga na região do Ceará que fez o sistema entrar em colapso naquela região. "ONS imediatamente agiu, modulou a carga que estava chegando no Sul, Centro-Oeste e Sudeste, o que fez que alguns locais tivessem perda energética. O fato é que Norte e Nordeste tiveram perda abrupta do sistema."

Ele ressaltou, no entanto, que dados técnicos devem ser revelados após 48 horas. Também informou que está oficiando o Ministério da Justiça para que seja aberto um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido. Sobre o processo de reestabelecimento de carga de energia, ele reforçou que o funcionamento no Nordeste demorou mais para se reestabelecido porque foi onde estava o problema. "Norte e Nordeste sofreram mais tempo sem energia porque o ocorrido aconteceu no Nordeste brasileiro. Quando sistema detectou colapso, ele protegeu onde não tinha episódio. Nordeste foi onde aconteceu o evento e provavelmente o segundo também." Apagão no Brasil: ministro explica o que aconteceu; assista ao vivo Você pode assistir também direto do YouTube.