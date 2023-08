Casal é preso por furtar energia para usar em plantação de limões em Ubajara

Um casal foi preso suspeito de furtar energia elétrica de um poste para usar em uma plantação de limões, na localidade de Boi Morto, em Ubajara, a 326 quilômetros de Fortaleza. A prisão aconteceu na última sexta-feira, 11, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os suspeitos utilizavam de uma ligação clandestina, conhecida popularmente como “gato”, para obter fornecimento de energia para a irrigação das frutas na região.

O casal, identificado como Antônio Francisco Chaves da Silva, de 47 anos, e Simone Lopes de Sousa, de 36 anos de idade, foi preso em flagrante após agentes obterem informações sobre o crime e o endereço dos suspeitos.

Com o homem e a mulher foram apreendidos 65 metros de cabos de energia, 25 metros de cabo concêntrico e dois motores trifásicos.

Eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Tianguá, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e furto. Ambos encontram-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.