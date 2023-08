Por conta do apagão, serviços de telefonia também ficam instáveis

Em nota, a entidade reforça que as operadoras já estão trabalhando para reestabelecer os serviços no menor prazo possível.

O apagão no sistema elétrico que deixou vários estados, incluindo o Ceará, sem energia elétrica também afetou o funcionamento das operadoras de telefonia. No início da manhã desta terça-feira, 15, muitos usuários ficaram sem conseguir fazer ligações ou conectar internet.

Apagão no Brasil: energia volta às regiões Norte e Nordeste

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou no fim da manhã desta terça-feira, 15, que, segundo as últimas atualizações, grande parte das cargas nos Estados atingidos pelo apagão nesta terça já foi restabelecida.

Segundo os dados, até 10h45, haviam sido recompostos 30% das cargas da região Norte e 73% da região Nordeste.



Apagão no Brasil: o que aconteceu?



A informação sobre a "ocorrência de grande porte" foi fornecida pela Neoenergia, concessionária que atende 18 estados do País. A empresa afirmou que apenas o Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável por coordenar a distribuição de eletricidade do País, poderia pontuar as causas exatas da interrupção.

O Ministério de Minas e Energia (MME), com dados do ONS, emitiu nota sobre a ocorrência. Segundo o órgão, o problema começou às 8h31min, e ainda não se sabem as causas do apagão nacional.



O MME informou também que a eletricidade já começou a ser restabelecida. Dos 16 mil megawatts de carga cujo fornecimento foi interrompido, 6 mil já voltaram a atuar.



A Enel, concessionária do serviço elétrico no Ceará, também emitiu posicionamento sobre o assunto. A empresa pontuou que o Erac é ativado automaticamente "quando alguma ocorrência é identificada" no SIN, e que o fornecimento está sendo restabelecido conforme autorização do ONS.